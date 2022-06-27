Son dakika haber: Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı

27.06.2022 01:11
Son dakika haber: Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı

Son dakika gündem haberi: Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Muhammed, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerinin şok edici ve endişe verici olduğunu kaydetti.

Ölümlerle ilgili derhal soruşturma başlatılması çağrısı yapan Muhammed, tüm ülkelerin, göçmenlere karşı uluslararası hukukun yükümlülüklerini getirmesi ve insan haklarını gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Muhammed, göçmenlere karşı aşırı güç kullanımından uzak durulması gerektiğini belirterek, "Afrikalı göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken maruz kaldığı şiddet ve aşağılayıcı muamele karşısında derin şok ve kaygı içindeyim." ifadesini kullandı.

37 göçmenin öldüğü iddia edilmişti

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğünü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürmüştü.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Fas, İspanya'ya geçmeyi planlayan 59 düzensiz göçmeni yakaladı Fas, İspanya'ya geçmeyi planlayan 59 düzensiz göçmeni yakaladı Fas'tan İspanya'ya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu Fas'tan İspanya'ya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu
Kaynak: AA

Twitter, İspanya, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 01:17:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement