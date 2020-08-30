Son dakika haber... Alman meclisinin göstericiler tarafından işgal girişimine tepkiler devam ediyor - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün hükümetin korona virüse karşı yürüttüğü politikalara karşı düzenlenen eylemlerde aşırı sağcı eylemcilerin federal meclis binasına girme teşebbüsünü sert bir dille eleştiren Alman Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, "Federal Meclis (Reichstag) demokrasimizin kalbidir. Reich bayrakları ve aşırı sağcı ayaklanma ve meclis binasına saldırı düzenlemeleri hiçbir zaman kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün hükümetin korona virüse karşı yürüttüğü politikalara karşı düzenlenen eylemlerde göstericilerin federal meclis binasına girme teşebbüsünü eleştiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Korona önlemlerine tepki gösteren veya gerekliliklerinden şüphe duyan herkes bunu kamuoyunda gösterilerle ortaya koyma hakkına sahiptir. Göstericiler kendilerini demokrasi düşmanlarının ve siyasi kışkırtıcıların oyunlarına gelmemelidir. Olaylar sırasında ihtiyatlı davranan polislerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Perşembe günü eyalet başbakanlarıyla yaptığı korona zirvesinde, ülke genelinde geniş kapsamlı etkinlikleri yıl sonuna kadar erteleme kararı alındı. Karara rağmen Berlin'de korona karşıtı protesto eyleminin yapılmasına mahkeme 'yapılabilir' kararı verince protesto eylemi gerçekleşti. Geniş güvenlik önlemleri alan Berlin polisi, protesto eylemi sırasında korona kurallarına uymayan eylemcileri ikaz etti. Polis, uyarıları dikkate almayan 40 bine yakın kişinin katıldığı eylemi sonlandırdı. Alman hükümetinin korona virüse karşı yürüttüğü politikaların protesto edildiği gösteriler sırasında Cumartesi akşamı bir grup gösterici Berlin'deki Alman Federal Meclis binası Reichstag'ın önündeki barikatları aşarak merdivenlere akın etti. Göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı kullanarak eylemcileri geri püskürttü. Gösterilerde taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı. - BERLİN