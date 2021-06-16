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Son dakika haberleri: Almanya'da aşırı sağcılıkla suçlanan polis sayısı 49'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Almanya'da aşırı sağcılıkla suçlanan polis sayısı 49'a yükseldi

16.06.2021 15:52
Son dakika haberleri: Almanya'da aşırı sağcılıkla suçlanan polis sayısı 49'a yükseldi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'nın Hessen eyaleti polis teşkilatı içerisindeki aşırı sağcı paylaşımlarda bulunmakla suçlanan polis sayısı 49'a yükseldi.

Almanya'nın Hessen eyaleti polis teşkilatı içerisindeki aşırı sağcı paylaşımlarda bulunmakla suçlanan polis sayısı 49'a yükseldi.

Almanya'da Hessen Eyaleti Kriminal Polis Ofisi ve Frankfurt Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan polislerin 49'ya yükseldi. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, eyalet meclisinde düzenlenen özel oturumda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ırkçı paylaşımlar yapmakla suçlanan polislerin yalnızca Özel Hareket Timi (SEK) mensubu olmadığını, farklı polis teşkilatlarından da polislerin bulunduğunu belirtti. Bakan Beuth, çoğunluğun SEK timinde, diğerlerinin ise Devlet Kriminal Dairesi (LKA), Eyalet Polis Merkezi ve diğer birimlerden olduğunu ifade etti. Beuth, çeşitli suçlamalar yöneltilen 49 polis olduğunu, 7 diğer kişinin ise polis olmadığını kaydetti.

Polis içindeki aşırı sağcı yazışmaların tespit edilmesi üzerine Frankfurt Emniyet Teşkilatı'na bağlı 20 kişilik Özel Hareket Timi (SEK) geçtiğimiz hafta lağvedilmişti.

Polisler, WhatsApp gruplarında yabancı düşmanı, Nazi sembolleri, Adolf Hitler'in fotoğrafı, Nasyonal Sosyalist örgüte ait kışkırtıcı içerikler ve görselleri paylaşıp yaymakla suçlanıyor. Toplam 56 kişiden 24'ü hakkında disiplin cezası da dahil olmak üzere hiçbir işlem yapılmadığı belirtildi. - FRANKFURT

Son dakika haberleri: Almanya'da aşırı sağcılıkla suçlanan polis sayısı 49'a yükseldi

Süleyman Soylu, Frankfurt, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Almanya'da aşırı sağcılıkla suçlanan polis sayısı 49'a yükseldi - Son Dakika


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