Son dakika haber! Altın 1,900 doların üzerinde, petrol yatay

ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, küresel risk iştahını pozitif etkilerken, likiditenin artacağı ve dolar endeksinin geri çekilebileceğine ilişkin beklentiler ons altını yeniden 1,900 doların üzerine taşıdı.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Beklentiler korundukça ons altında yukarı yönlü denemelerin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Teknik açıdan bakıldığında ise görünümde şimdilik anlamlı bir farklılık olduğunu düşünmüyoruz. Bu görüşümüzün değişmesi için trend değişikliğine işaret edeceğinden 1,920 doların üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" denildi.