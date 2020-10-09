Son dakika haber! Altın 1,900 doların üzerinde, petrol yatay

ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, küresel risk iştahını pozitif etkilerken, likiditenin artacağı ve dolar endeksinin geri çekilebileceğine ilişkin beklentiler ons altını yeniden 1,900 doların üzerine taşıdı.
Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Beklentiler korundukça ons altında yukarı yönlü denemelerin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Teknik açıdan bakıldığında ise görünümde şimdilik anlamlı bir farklılık olduğunu düşünmüyoruz. Bu görüşümüzün değişmesi için trend değişikliğine işaret edeceğinden 1,920 doların üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" denildi.Patrol fiyatları da, ABD Başkanı Donald Trump'ın havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yönelik destekler konusunda Kongre'ye çağrı yapmasıyla yükseldi. Gelişmelerle, varil fiyatı uzun aradan sonra 43 doları aşan Brent petrol ve varil fiyatı 41 doların üzerine çıkan Batı Teksas hafif petrolü bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.64 düşüşle 43.17 dolar,Batı Teksas yüzde 0.60 düşüşle 41.33 dolar,altın yüzde 0.68 artışla 1,906.55 dolar,gümüş yüzde 1.44 artışla 24.18 dolar,bakır yüzde 1.12 artışla 6,669.50 dolar,platin yüzde 0.72 artışla 873.32 dolar,paladyum yüzde 1.16 artışla 2,386.08 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 487 liraya, çeyrek altın 798 liraya, Cumhuriyet altını da 3,175 liraya yükseldi.İntegral Yatırım Menkul'ün analizinde, petrolün yükseldiği yerde "duraksama yaşadığına" işaret edilerek, şöyle denildi: "Petrol dün Meksika Körfezi'ndeki kasırga etkisi ve Norveç'in petrol üretiminde günde yaklaşık 330 bin varil düşüşe neden olan işi grevlerinden aldığı destek ile yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi. "Bu sabah forex piyasasında WTI'da (Batı Teksas) son geçen işlem 41.13 doları gösteriyor."Brent petrolde ise işlemler 43.26 dolar seviyesinden geçmekte. "Petrolde arz endişesinin oluşması petrol fiyatlarını bu hafta desteklese de Covid-19 vaka sayısındaki artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. "Petrol talebinin yaklaşık yüzde 60'ını benzin ve dizel yol yakıtları karşılıyor. Ulaştırma sektöründeki zayıf görüntü petrol talebindeki toparlanmayı olumsuz etkilemekte."ABD tipi ham petrolde (WTI) 50 günlük hareketli ortalama olan 40.76 dolar seviyesi yukarı yönde geçildi. "50 günlük hareketli ortalama üzerindeki olası hareketlerde ilk direnç seviyesi olarak 41.44 dolar takip edilebilir. "Bu seviyenin de yukarı yönde geçilmesi halinde 43.48 dolar güçlü ve ana direnç konumunda bulunuyor. "40.76 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde ise ilk aşamada 39.83 dolar daha aşağıda 39.10 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir."
- Kaynak: DHA
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