Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor

-Anadolu Üniversitesi'nden başarılı öğrencilere destek bursları

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında aday öğrencilere farklı kategorilerde karşılıksız burs olanağı sunuluyor.

Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleri ile bir ilke daha imza atıyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları'ndan hem Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen 2020 YKS yerleştirme puanı sıralamasına göre ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarındaki başarı sıralamalarına göre destek burslarından yararlanabiliyor. Sunulan burs paketlerinin içinde Venedik Bienali, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali, Berlin Filarmoni Orkestrası Konseri, World Music Konferansı ve İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu gibi organizasyonların yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rezidansı'nda eğitim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi burs olanakları bulunuyor. Karşılıksız olarak sunulacak olan burs olanakları, bir yıllık İngilizce hazırlık programıyla dört yıllık lisans eğitimi süresini de kapsıyor.

"Daha nitelikli öğrencilerimizi Anadolu Üniversitesi'ne çekmek istiyoruz"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitelerde artan rekabet ile daha nitelikli ve yetenekleri gençleri üniversitelere kazandırmak istediklerini belirtti. Bu kapsamda 5 çeşit burs paketi hazırladıklarını belirten Rektör Erdal, "Üniversitelerde rekabet özellikle vakıf üniversitelerinin de açılmasıyla oldukça arttı. Bu rekabet genellikle daha nitelikli ve daha yetenekli gençleri üniversitelerine kazandırmak anlamında bir rekabet. Dolayısıyla biz de ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olarak 'Biz de bu varışta varız' demek için bu toplantıyı düzenledik. Her üniversitenin öğrencilerine sağladığı imkanlar farklı olabiliyor. Biz de kendi imkanlarımızla çok daha nitelikli öğrencilerimizi Anadolu Üniversitesi'ne çekmek istiyoruz. Toplamda 5 çeşit burs paketi hazırladık. Bunlardan birincisi Anadolu Üstün Başarı Bursu. Bu burs paketinde üniversitemizi YKS tercih sıralamalarına göre sayısal puanda ilk 20 binde, eşit ağırlıkta ilk 5 binde, dil puanında ilk 3 binde ve sözel puanda ilk binden üniversitemizi tercih ederek herhangi bir örgün bölüme yerleşen 4 öğrencimize vereceğimiz bir paket. Bu 4 öğrencimize birer adet dizüstü bilgisayar vereceğiz. Anadolu Rezidans'ta 4 yıl boyunca konaklamayı ücretsiz olarak sağlayacağız. Yemekhanemizde de 4 yıl boyunca ücretsiz olarak 3 öğün yemek tedarik edeceğiz. Bahsettiğim puan diliminden ikincilik ve üçüncülükle üniversitemizde belli programlara yerleşen öğrencilerimizle sağlayacağımız burs paketi Anadolu Başarı Bursu. Bu pakette yine Anadolu Rezidans'ta 4 yıl boyunca konaklama var. Üniversitemizin yemekhanesinde sabah öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek tedariği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Birincilik ile yerleşen 7 öğrencimize Venedik Bienali'ne katılım desteği vereceğiz"

Sanata Destek Bursu ile Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki 7 bölüme birincilik ile yerleşen 7 öğrenciye Venedik Bienali'ne katılım desteği verileceğini ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Anadolu Üniversitesi sanata önem veren üniversitelerden bir tanesi. Sanata Destek Bursu'muzda özel yetenekli öğrencilerimizi de unutmadık. Bu anlamda ilgili dekanlarımıza ve bölüm hocalarımıza 'Güzel sanatlara veya devlet konservatuvarına gelen öğrencilerin hayali nedir?' diye sorduk. Aldığımız cevap 'Bir güzel sanat öürencisinin hayali Venedik Bienali'ne katılmaktır' oldu. Biz de bu pakete Venedik Bienali'ni koyduk. Dolayısıyla güzel sanatlar fakültemizin 7 bölümüne yapılan özel yetenek sınavı ile birincilik ile yerleşen 7 öğrencimize Venedik Bienali'ne katılım desteği vereceğiz" dedi.

"Öğrencilerimizin Berlin Filarmoni Orkestrası hayallerini gerçekleştirmek için burs paketimize bu katılımı koyduk"

Devlet Konservatuvarı'ndaki 5 farklı bölüme birincilik ile yerleşen 5 öğrenciyi de Edinburgh Tiyatro Festivali ve Berlin Filarmoni Orkestrası'na göndereceklerini belirten Erdal şu şekilde açıklamalarına son verdi;

"Son paketimiz devlet konservatuvarı. Bu da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerimizden bir tanesi. Burada da 5 farklı bölümümüz var. Sahne Sanatları Bölümü'ne birincilikle yerleşen öğrencilerimize Edinburgh Tiyatro Festivali'ne göndererek hayallerini gerçekleştirmiş olacağız. Müzik bölümüne birincilikle yerleşen öğrencilerimizin Berlin Filarmoni Orkestrası hayallerini gerçekleştirmek için burs paketimize bu katılımı koyduk. Türk Müziği ve Müzikoloji bölümüne yerleşen iki öğrencimiz World Music Konferansı'na katılımlarını tedarik edeceğiz. Çalgı Yapım ve Onarım bölümüne birincilikle yerleşen öğrencimizi İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu'na göndereceğiz. Yine yemek tedariği sağlayacağız. İkinci ve üçüncü yerleşen öğrencilerimize ise bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin liralık maddi destek sağlamış olacağız."