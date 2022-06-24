Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; bugün, DAEŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere el konularak, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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