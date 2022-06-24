Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

24.06.2022 20:36
Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberine göre Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltıANKARA İl Jandarma Komutanlığı'nca, Ankara Merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı'nca, Ankara Merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; bugün, DAEŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere el konularak, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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