Son dakika haber | Annesini öldürüp cesedini araziye gömen sanık ile arkadaşının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haber | Annesini öldürüp cesedini araziye gömen sanık ile arkadaşının yargılanmasına başlandı

19.10.2020 13:11
Son dakika haber | Annesini öldürüp cesedini araziye gömen sanık ile arkadaşının yargılanmasına başlandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Esenler'de tartıştığı annesi Melahat İsbir'i kafasına çekiçle vurarak öldürdükten sonra cesedini boş bir araziye gömdüğü iddia edilen Batuhan Ünal ile cesedi gömmeye yardım ettiği belirtilen arkadaşı Furkan Salih Gürlek, hakim karşısına çıktı.

Esenler'de tartıştığı annesi Melahat İsbir'i kafasına çekiçle vurarak öldürdükten sonra cesedini boş bir araziye gömdüğü iddia edilen Batuhan Ünal ile cesedi gömmeye yardım ettiği belirtilen arkadaşı Furkan Salih Gürlek, hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Batuhan Ünal ve Furkan Salih Gürlek ile tarafların avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile bir kısım müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Batuhan Ünal, maktul Melahat İsbir'in annesi olduğunu ve yaklaşık 8 ay babasıyla ayrı yaşayan annesinin yanında kaldığını anlattı.

Olay tarihi olan 19 Aralık 2019'da eve gittiğinde annesini tanımadığı bir erkekle gördüğünü ileri süren sanık Ünal, olayın şoku ile o anda bir şey söylemeden evden ayrıldığını ifade etti.

Ünal, birkaç saat sonra eşyalarını toplamak için eve gittiğinde annesinin evde olduğunu ifade ederek, burada kendisiyle konuşmaya çalışan annesiyle tartıştığını aktardı.

Annesinin kendisini evden kovduğunu savunan Ünal, babasıyla ilgili kötü sözler söyleyen annesine sinirlendiğini ve farkında olmadan ayakkabılıktaki çekici alarak, annesine vurduğunu belirtti.

"Annemi battaniyeye sararak, evi temizledim"

Ünal, çekici öldürmek amacıyla vurmadığını ve rastgele salladığını öne sürerek, savunmasında şunları kaydetti:

"Gözümü kapatmıştım. Gözümü açtığımda annem kanlar içinde yatıyordu. Hırıltı geliyordu, 5 dakika sonra ses gidince öldüğünü anladım. Annemi battaniyeye sararak, evi temizledim. Ceset birkaç gün bu şekilde kaldı. Teslim olmayı düşündüm ancak cezaevine girmekten korktum. 23 Aralık'ta Furkan'ı aradım ve kız arkadaşımı öldürdüğümü söyledim. Ertesi gün gömmek için gerekli malzemeleri aldım ve Furkan ile buluştuk. Olayı kendisine de anlattım. Daha sonra battaniyeye sarılı cesedi Furkan ile evden çıkartarak açık araziye götürdük ve gömdük."

Diğer sanık Furkan Salih Gürek de savunmasında, arkadaşı olan sanık Batuhan Ünal'ın kendisini arayıp kız arkadaşını öldürdüğünü söylediğini aktararak, "Ertesi gün eve gittiğimizde annesinin cesedini gördüm. O zaman olanları bana anlattı. Battaniyeye sarılı cesedi birlikte alarak, araziye götürerek gömdük. Ben öldürme olayına iştirak etmedim." dedi.

"Annesinin cesedinin bulunduğu evde parti yaptı"

Müştekilerden Fatih İsbir de maktul Melahat İsbir'in kardeşi olduğunu belirterek, borç batağında olan sanığın, annesini kredi almaya zorladığını söyledi.

Bu nedenle sanıkla annesi arasında zaman zaman tartışma yaşandığını anlatan Fatih İsbir, "Sanığın olaydan üç gün sonra annesinin cesedinin bulunduğu evde arkadaşları ile parti yaparak, bununla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını gördüm." iddiasında bulundu.

Maktul Melahat İsbir'in annesi ve diğer kardeşi de, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sultangazi'de define arayan iki kişinin toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset buldukları ve durumu polise bildirdikleri anlatılıyor.

Melahat İsbir'e ait olduğu belirlenen cesetle ilgili yapılan araştırmada maktulün oğlu Batuhan Ünal ile Furkan Salih Gürek'in gözaltına alındığına yer verilen iddianamede, 19 aralık 2019'da annesinin kafasına çekiçle vurarak öldüren sanığın, arkadaşı Furkan Salih Gürlek ile 25 Aralık 2019'da cesedi boş bir araziye gömdükleri aktarılıyor.

İddianamede, sanık Batuhan Ünal'ın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Furkan Salih Gürek'in de "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Esenler, Gürlek, Aralık, Hakim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Annesini öldürüp cesedini araziye gömen sanık ile arkadaşının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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