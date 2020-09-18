Son dakika haber! Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren turist, tedavi gördüğü hastane öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan Rus turist, hayatını kaybetti.
İlçede tatil yapan Andrea Tiazhelnikov (59), 5 gün önce Okurcalar Mahallesi'ndeki plajdan denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınan Tiazhelnikov çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Tiazhelnikov, beş günlük yaşam savaşını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 22:17 - Kaynak: AA
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