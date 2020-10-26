Son dakika haber... Aşağı Şehitkemal'e Aliağa Belediyesinden hizmet yağmuru - Son Dakika

Aliağa Belediyesi, mahallelerde temizlik, onarım ve yenileme çalışmalarına Aşağı Şehitkemal Mahallesinde devam ediyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatlarıyla Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mahallelerde çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy Mahallelerinin ardından Aşağı Şehitkemal Mahallesinde çalışan ekipler, mahalle genelinde çevre düzenlemesi başta olmak üzere ağaç budama, ot biçme, yol açma, oyun parkı onarımı ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Aliağa Belediyesi, Sorunlarımıza Çözüm Üretiyor"

Aşağı Şehitkemal Mahallesi Muhtarı Ayşe Algül, "Aşağı Şehitkemal Mahallemiz Çanakkale Otoyolu kenarında bulunuyor. Mahallemiz toplu bir yerleşime sahip ama mevki olarak çukur bir yerdeyiz. Onun için belediyemize biraz fazla iş düşüyor. Sağ olsun Aliağa Belediyemiz, her zaman sorunlarımıza çözüm üretiyor. Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallemizde çalışmalarına devam ediyor. Belediyemize iletmiş olduğumuz taleplerimiz yerine getiriliyor. Otların biçilmesinden tutunda ağaçların budanmasına ve çevrenin düzenlenmesine kadar her şey Aliağa Belediyemiz tarafından yapılıyor. Bu çalışmalarla mahallemiz daha güzel olacak. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR