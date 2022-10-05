Son dakika haberleri... Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı

ATAŞEHİR'de hastane personelinin tedavi gören kadın hastayla alay ederek yüzüne para attıkları görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı verildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini yerinde bulan İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği; kamu düzeni ve kamu sağlığını dikkate alarak, dosya kapsamı hakkında, yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.
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