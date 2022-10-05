Son dakika haberleri... Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı

05.10.2022 20:07
Son dakika haberleri... Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı

Son dakika haberleri: ATAŞEHİR'de hastane personelinin tedavi gören kadın hastayla alay ederek yüzüne para attıkları görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı verildi.

ATAŞEHİR'de hastane personelinin tedavi gören kadın hastayla alay ederek yüzüne para attıkları görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini yerinde bulan İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği; kamu düzeni ve kamu sağlığını dikkate alarak, dosya kapsamı hakkında, yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ataşehir'de hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı - Son Dakika
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