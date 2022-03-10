ATSO, SAVAŞIN ANTALYA'YA ZARARINI BELİRLİYOR - Son Dakika

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, hem turizm hem tarım açısından önemli iki pazar ülke Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Antalya'ya zararını belirlemek ve sektörlerin destek talepleriyle ilgili çalışma başlatıldığını açıkladı. Çetin, savaş öncesi Antalya'ya tatile gelip dönemeyen 2 bin civarındaki Ukraynalı turistin otellerde misafir edildiğini belirtti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Antalya'da ciddi bir sessizliğin hakim olduğuna dikkati çekti. Çetin, 'Herkes savaşın sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Ama bizim hem tarım hem de turizm tarafında çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespiti ne olur, turizmi tam göremiyoruz ama tarımda ciddi sıkıntılar var. Antalya Tarım Komisyonu ile çalışmalar başlattık. Hasar tespiti yaparak, nasıl destekler sağlanabilir, hem ihracatçıya, hem tüccara hem de üreticilere destek taleplerimiz olacak" dedi.

TARIMDA İHRACAT DURDU

Bugünkü aşamada tarım sektöründe sorunlar yaşandığını anlatan Davut Çetin, 'Çünkü bizim üreticilerimizin Rusya ve Ukrayna pazarına yönelik özel ürünleri var. Kaliforniya biberi, kornişon olarak da bilinen dikenli salatalık gibi ürünler, sadece bu iki ülke pazarlarına yönelik özel ürünler. Bir taraftan üretimler devam ediyor ama pazarların ikisi de neredeyse tamamen kapalı. Ukrayna tamamen kapalı, Rusya da bir nebze kapalı. Ayrıca gönderdiğimiz ürünlerin paraları da gelmedi. TIR'larımızın bir kısmı yolda kaldı ve ürünler çürüdü" diye konuştu.

BAKANLA GÖRÜŞME YAPILACAK

Antalya'da bu iki sektöre yönelik ATSO ve Tarım Konseyi'nin hazırlık çalışmasının yanı sıra TOBB Sektörler Meclisi'nin de bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Çetin, bu çalışmalarla ilgili önümüzdeki hafta Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir görüşme yapılacağını söyledi. Çetin, 'Önceliğimiz tarım ama önümüzdeki günlerde de turizm var. Sezona hazırlanıyoruz. Geçen yıl Antalya pazarının yüzde 60'ını Rusya ve Ukrayna oluşturdu. 1 milyon Ukrayna, 4 milyon 600 civarı da Rus misafirimiz vardı, toplam 5 milyon 600 bin" diye konuştu.

BİR İL 3 YIL ÜST ÜSTE KRİZİ KALDIRAMAZ

2015-1016 dönemindeki uçak krizini hatırlatan Davut Çetin, 'Ancak 2019'da toparladık. 2020 pandemi yılı, 2021 yine pandemi. İkinci yılımız geçti, üçüncü yıl 2022'de de şimdi Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir sıkıntı yaşarsak, bir il 3 yıl üst üste krizi kaldıramaz. Antalya ekonomisi bu üçüncü yılda gelebilecek bir darbeyi zor kaldırır. O yüzden hazırlıklarımızı hem tarım hem turizmde yapıyoruz, nasıl desteklere ihtiyaç duyulacağını belirliyoruz. Ama kesinlikle kredisel anlamda destek verilmesi gerekir. Zaten yıllardır sektörel ve il bazında destekleri hep savunuyorum" dedi.

'AYAĞA KALKAMAYACAK DURUME GELİRİZ'

2020'de pandemi nedeniyle Antalya ekonomisinin ciddi sorun yaşadığını ve yüzde 22 küçüldüğünü belirten Çetin, 'Geçen sene bir nebze büyüdük ama hala 2019 rakamlarının yüzde 60'ındaydık. Bu sene bir kriz daha yaşarsak hem tarım hem turizmde ayağa kalkamayacak duruma geliriz. Turizm zaten çok önemli, cari açığımızı da kapatan bir sektör. Üst üste bu krizler Antalya'yı maalesef çok yoracak gibi görünüyor. Umuyoruz en kısa zamanda da savaş biter. Turizm barış ister" diye konuştu.

2 BİN UKRAYNALI GERİ DÖNEMEDİ

Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşecek olmasının önemine de dikkati çeken Çetin, şunları söyledi:

'Umuyoruz burada bir sonuç çıkar ve hepimiz rahatlarız. Savaş başlamadan önce Antalya'da tatil yapan Ukraynalılar vardı, onlar şu anda otellerde. Bir süreliğine bizim misafirimiz olarak rezervasyonları bitmesine rağmen devam ediyor. Bir süre daha onları burada ağırlarız, ondan sonra bir çözüm bulunacaktır. Gelen mülteciler nereye yerleştirilecekse onlar da oraya gönderilebilir. Şu anda 2 bin civarında Ukraynalı vatandaş var geri dönemeyen."