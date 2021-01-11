- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Moskova'da - Son Dakika

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Moskova'da
11.01.2021 12:50
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Dağlık Karabağ konusunu görüşmek için Moskova'ya gitti.
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Moskova'da
BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Dağlık Karabağ konusunu görüşmek için Moskova'ya gitti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ konusunu görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Aliyev, Moskova'nın Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Görüşmede 10 Kasım'da imzalanan anlaşmanın uygulanması ve bölgedeki sorunları çözmek için atılacak adımlar ele alınacak.
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