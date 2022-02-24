Son dakika haber: Babası öldürüldü katil oldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Babası öldürüldü katil oldu

24.02.2022 09:43
Son dakika haber: Babası öldürüldü katil oldu

Son dakika habere göre Adana'da bir kişi ve arkadaşı taziyeye gelen şahsı babasının ölümünden sorumlu tutup öldürmekten, bir kişiyi de yaralamaktan tutuklandı.

Adana'da bir kişi ve arkadaşı taziyeye gelen şahsı babasının ölümünden sorumlu tutup öldürmekten, bir kişiyi de yaralamaktan tutuklandı.

Mazlum Ağırman (51), 26 Kasım 2021'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki ruhsatsız bir kıraathaneye gidip, aynı masada oturup alkol aldığı Aydın Z. ile küfürleşince tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Z., tabancayla Ağırman'a ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların göğsüne isabet ettiği Ağırman kanlar içerisinde yere yığılırken, Aydın Z. ise beraberindeki 2 kişiyle kaçtı. Bir yakını tarafından kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Ağırman, sevk edildiği Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aydın Z. ile beraberindeki 2 kişinin izine rastlayamadı.

Cinayetten 3 gün sonra Mustafa Akay (59) ise eski iş ortağı Ağırman'ın Yenibey Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretine gitti. Bir süre oturduktan sonra yanındaki Bülent Erdal (47) ile birlikte otomobile binen Akay, evine gitmek için yola çıktı. Ara sokakta kimliği belirsiz 2 kişi, Akay ile Erdal'ın bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, direksiyon başındaki Akay'ın başına ve boynuna, Erdal'ın ise göğsüne isabet etti.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, yaralılar ise yakınları tarafından saldırıya uğradıkları otomobille özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Akay doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Erdal ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, silahlı saldırının Mazlum Ağırman'ın oğlu Sergen A. (32) ile kuzeni Çağlar Ş.'nin (30) düzenlendiğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu iki zanlının, Akay'ı babasını koruyamadığı gerekçesiyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin saklanmış olabileceği değerlendirilen çok sayıda adrese baskın yapan ekipler, şüphelilerin izine rastlayamadı. Ekipler son olarak 21 Şubat gecesi aynı mahallede oturan komşularının evine düzenlediği baskında, Sergen A. ile Çağlar Ş.'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Çağlar Ş., ifadesinde saldırıyı Sergen A.'nın gerçekleştirdiğini öne sürerek, olayın ardından da tabancayı Seyhan Nehri'ne attığını söyledi. Sergen A. ise suçlamaları reddedip, tabancayı Çağlar Ş.'nin ateşlediğini iddia etti. Bunun üzerine su altı polisinin çalışması sonucu tabanca nehirde ele geçirildi. Yapılan balistik incelemenin ardından Akay'ın vücuduna isabet eden kurşunla, silahın eşleştiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı. - ADANA

Son dakika haber: Babası öldürüldü katil oldu
Son dakika haber: Babası öldürüldü katil oldu

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Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç öldü Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç öldü Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Seyhan, Aydın, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Babası öldürüldü katil oldu - Son Dakika


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