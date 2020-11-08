Son dakika haber! Bağlar Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre koruma bilincini geliştirmek üzere uygulanan Sıfır Atık Projesinde Bağlar Belediyesi, bu alanda elde ettiği başarı ile belge almaya hak kazandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu başarıyı halk ile kazandıklarını belirterek, göreve gelmelerinin ardından çevreyi korumada çok ciddi sorunlar tespit ettiklerini aktardı.

Sıfır atık yönetimi oluşturarak bu çerçevede topyekün bir mücadele ruhuyla hareket ettiklerini dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu belgeyi almamız Bağlar halkının temizlik konusunda hassas olduğunu göstermektedir. Eğitim kurumlarında ve halk arasında sıfır atık konusunda çok ciddi bir çalışma yürüttük. Okullara atık pil toplama konusunda destek verdik. Sahada oluşturulan ekiplerle çevre bilincini yaydık. Katı atık konusunda da ciddi sonuçlar elde ettik. Yaptığımız tüm iş ve işlemlerde, projelerde çevre bilincini öne çıkardık. Temizlik çalışmalarında çevre dostu araçlar kullanarak örnek teşkil ettik. Sıfır atık belgesini almamız bu mücadelenin ürünü. Yapmış olduğumuz çalışmalara büyük destek vererek kısa sürede ilçemizde değişime yol açan Bağlar halkımız bu başarının en önemli mimarıdır. Milletimizin huzuru için gece gündüz çalışarak bu noktaya gelinmesini sağlayan çevre koruma ve temizlik ekiplerimiz başta olmak üzere belediyemizin ilgili tüm birimlerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra aynı bilinç ve inançla yolumuza devam edeceğiz."