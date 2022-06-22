Son dakika haber! Bakan Kirişçi ve Soylu yangın değerlendirmesi yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Kirişçi ve Soylu yangın değerlendirmesi yaptı

22.06.2022 04:17
Son dakika haber! Bakan Kirişçi ve Soylu yangın değerlendirmesi yaptı

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangını gece saatlerinde rüzgarın etkisini düşürmesiyle ile ilerleyişini azalttı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangını gece saatlerinde rüzgarın etkisini düşürmesiyle ile ilerleyişini azalttı.

Yangın bölgesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önce helikopter ile havadan denetledi. Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'tan brifing aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, "Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimiz ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanına iniş yaptık. Oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de Bin 600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" dedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de jandarmamızın sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bakan Kirişçi ve Soylu yangın değerlendirmesi yaptı - Son Dakika

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