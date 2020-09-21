Son dakika haber... Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Abdürrahim Karakoç ilkokulunda okula gelen öğrenciler
Sınıftaki ilkokul öğrencilerinden görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dersliği ziyaret etmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Etimesgut ilçesi Bağlıca Abdurrahim Karakoç ilkokulunda yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi. Veliler ve öğretmenlerle sohbet eden Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunla uyum etkinliklerine de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:19 - Kaynak: AA
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