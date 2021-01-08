Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü - Son Dakika

Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü

08.01.2021 09:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti. Bakan Soylu, bir kopyası kendisine hediye edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından hazırlanan, evlat nöbetindeki ailelerin direnişinin yer adlığı belgeselden övgüyle bahsetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile birlikte 493 gündür HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti. Burada çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan anne ve babalarla sohbet eden Bakan Soylu, sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı. Bakan Soylu, ailelerle görüştükten sonra basın açıklaması gerçekleştirdi.

"TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından kendisine İHA tarafından ailelerin eylemlerinin birinci yılı münasebeti ile hazırlanan belgesel hediye edildi. Belgeselin kopyasını İHA muhabirinden alan Bakan Soylu, "Allah razı olsun, elinize sağlık. Burayı çok iyi anlatan çok güzel bir belgesel olmuş. Tebrik ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

(Sedat Irmak - Murat Başal/İHA)

Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü
Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü
Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü
Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü

Halkların Demokratik Partisi, İhlas Haber Ajansı, Süleyman Soylu, Bakan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü - Son Dakika


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