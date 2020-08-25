Son dakika haber... Balık ölümlerin yaşandığı dereden numuneler alındı - Son Dakika

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli ilçesinde Sakarya nehri ile birleşen Karasu Deresi'nde son günlerde yaşanan balık ölümleri nedeniyle bölgeden numuneler aldı.

Bozüyük'ün Bozalan Köyü çevresinden doğarak, Dikilitaş, Sorgun, Selöz, Hamsu, Bekdemir derelerini içine alarak akan ve Bayırköy beldesi yakınlarından çıkan Sakarya Nehri ile birleşen Karasu Deresi'nde yüzlerce balığın telef olması ve karaya vurması vatandaşları tedirgin etmişti. Bunun üzerine Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hemen harekete geçerek, bölgeden balık ve su numuneleri alınarak gerekli analizler yaptırılmak üzere ilgili laboratuvara gönderildi.

"Balık ölümlerinin takipçisiyiz"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Necmettin Yoldaş, "İlimiz merkezinden geçerek Vezirhan istikametinde akan ve ileride Sakarya Nehri ile birleşen Karasu Deresi'nde balık ölümleri olduğu yönünde il müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine il müdürlüğümüzce konunun açıklığa kavuşturulması için bölgede çalışma başlatıldı. Söz konusu derede il müdürlüğümüz ekiplerince yapılan incelemeler ve kontroller sonucunda Karasu Deresi'nden balık ve su numuneleri alınarak gerekli analizler yaptırılmak üzere ilgili laboratuvara gönderildi. Balık ölümlerinin takipçisiyiz" dedi. - BİLECİK