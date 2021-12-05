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Son dakika haber! Balıkesir'de 59 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Balıkesir'de 59 şahsa huzur operasyonu

05.12.2021 11:44
Son dakika haber! Balıkesir'de 59 şahsa huzur operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 59 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 16 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 59 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 16 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tek kırma tabir edilen tüfek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi, Burhaniye İlçesi, Ayvalık İlçesi ve Edremit İlçesinde yapılan 10 ayrı çalışmada, 14 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 12 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 53,60 gram metamfetamin, 10,12 gram esrar maddesi, 2 bin 696 adet sentetik ecza hap, 5 adet ecstasy hap, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL para,1 adet ruhsatsız silah ile 3 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, 1 av tüfeği, 8 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Balıkesir'de 59 şahsa huzur operasyonu
Son dakika haber! Balıkesir'de 59 şahsa huzur operasyonu
Son dakika haber! Balıkesir'de 59 şahsa huzur operasyonu

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Balıkesir'de 59 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika


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