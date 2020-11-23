Son dakika haber | Bandırmaspor'da vaka sayısı 14'e yükseldi
23.11.2020 21:45
Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig de oynayan RH Bandırmaspor'da korona virüslü pozitif futbolcu sayısı 9'a yükselirken, testi pozitif çıkan 5 personelle birlikte toplam vaka sayısı 14 oldu.
TFF 1. Lig de oynayan RH Bandırmaspor'da korona virüslü pozitif futbolcu sayısı 9'a yükselirken, testi pozitif çıkan 5 personelle birlikte toplam vaka sayısı 14 oldu.
RH Bandırmaspor'da korona virüse yakalanan futbolcu sayısına yenileri eklendi. Hafta sonu deplasmanda Tuzlaspor ile oynadığı maçta uzun bir aradan sonra kaydettiği 6 golle galibiyetle tanışan bordo-beyazlılarda vakalar arttı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzda ve 2 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 9, personelimizde 5; toplamda 14'e ulaşmıştır. Camiamıza geçmiş olsun" denildi. - BALIKESİR
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