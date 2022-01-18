Garajda çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bartın'da çıkan garaj yangınında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde Şeref Kaynar'a ait 3 katlı binanın bitişiğindeki garajda, sobadan kıvılcım sıçraması nedeniyle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, garajdaki otomobile sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, garaj hasar gördü.
Söndürme çalışmaları sırasında rahatsızlanan ev sahibi Şeref Kaynar ise 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sobanın garajda bakılan kedilerin soğuk havada üşümemeleri için yakıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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