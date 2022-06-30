Son dakika haber | Başakşehir'de dış cephe çalışması yapılan binada yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | Başakşehir'de dış cephe çalışması yapılan binada yangın çıktı

30.06.2022 19:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başakşehir'de dış cephe çalışması yapılan binada yangın çıktı Yangın birden fazla işletmeyi kullanılamaz hale getirdi Başakşehir'de dış cephe çalışması yapılan 4 katlı bir iş merkezinin çatı katına uygulanan zift adı verilen malzemenin tutuşması sonucunda iş merkezi alev aldı.

Başakşehir'de dış cephe çalışması yapılan binada yangın çıktı

Yangın birden fazla işletmeyi kullanılamaz hale getirdi

İSTANBUL - Başakşehir'de dış cephe çalışması yapılan 4 katlı bir iş merkezinin çatı katına uygulanan zift adı verilen malzemenin tutuşması sonucunda iş merkezi alev aldı. İş merkezinin girişinde bulunan bir restoranda ve birden fazla işletme kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Yangın, bugün saat 11.15 sıralarında Bahçeşehir Mercedes Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı iş merkezinde çıktı. İddiaya göre, içerisinde noter de bulunan iş merkezinin dış cephe çalışması yapıldığı esnada zift adı verilen bir madde alev alarak etrafa sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yangın, tüm binayı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın giriş katında bulunan bir restorana ve iş merkezindeki çok sayıda işletme kullanılamaz hale geldi. İş merkezinin yanma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Yan binada işletmesi bulunan ve yanma anını gören Murat Köksal, "İşyerimde otururken ön taraf yanıyor dediler geldik baktık şiddetli bir yangın var. İtfaiye ekiplerine haber verdik çıkış sebebi ise çalışma sırasında zift malzemesi yanmış çok büyük bir zarar var işyerleri kullanılamaz hale geldi. Restoranda ise birkaç kişi varmış ama dışarıya çıkmış herhangi bir can kaybı yok." Dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Başakşehir'de dış cephe çalışması yapılan binada yangın çıktı - Son Dakika

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