Son dakika haber: Başkan Yücelik'ten Bakan Varank'a; "6. Bölge destekleri devam etmeli" - Son Dakika

Son dakika haber: Başkan Yücelik'ten Bakan Varank'a; "6. Bölge destekleri devam etmeli"

Son dakika haberi... Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

Son dakika haber: Başkan Yücelik'ten Bakan Varank'a;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB'a bağlı 365 Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen istişare toplantısında, Erzurum ve bölgenin teşvikler konusundaki talep ve beklentilerini dile getirdi.

Toplantının moderatörlüğünü yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açış konuşmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılımcılara hitap etti. Konuşmasında, reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım taleplerinin salgın koşullarına rağmen geçen yıla oranla yüzde 30 daha fazla olduğunu Bakan Varank şunları söyledi; "Bizim dönemimizde özel sektörün 127 milyar liralık sabit yatırımını 6.296 teşvik belgesiyle destekledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 191 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğmuş olacak. Yatırımlar ve üretim artıyor. Dolayısıyla; üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü bir büyüme oranı bekliyor. İnşallah son çeyrekte de iyi bir performans göstererek, bu zorlu seneyi minimum hasarla atlatacağız."

Bakanlık olarak pandemi döneminde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Varank, Cumhurbaşkanı kararıyla bölgesel teşvik sistemi kapsamında getirilen ilçe bazlı teşvik uygulamasını yürürlüğe koyduklarını ifade etti. Sahada bu yönde çok yoğun talepler aldıklarını kaydeden Bakan Varank, "Bu uygulamayı hayata geçirmeden önce tüm il ve ilçelerin gelişmişlik endekslerini incelendik. Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralamayı yaptık. Analizlerimize göre 10 ilimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde bir kademe yükselirken, 2 ilimiz de bir kademe düşmüş oldu. İllerine göre daha az gelişmiş 263 ilçemiz ise bulunduğu ile göre daha fazla destek almaya bu sayede hak kazandı. Yeni sistemle birlikte, şehirlerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar bir alt bölge desteklerinden faydalanabilecek. Eğer bu yatırımlar o ilçenin OSB'lerinde yapılıyorsa, işte o zaman doğrudan iki alt bölge teşvikinden yararlanabilecek" diye konuştu.

Başkan Yücelik, "6. Bölge destekleri devam etsin"

Toplantıda Bakan Varank'ın konuşmasının ardından isteyen Oda ve Borsa başkanlarına söz hakkı verildi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de toplantıda söz alarak Erzurum ve bölgenin teşvikler konusundaki taleplerini ve beklentilerini dile getirdi. Öncelikle, yapılan son düzenleme ile Erzurum'da OSB'lere yapılan yapılacak yatırımların yeni dönemde 6. Bölge teşviklerinden yararlanamayacak olması sebebiyle yatırımcıların zor duruma düşeceğini ve özellikle yeni kurulma aşamasında olan 2. OSB'de istihdama büyük katkı sunması beklenen Tekstilkent gibi yatırımların bu değişiklikten olumsuz yönde etkileneceğini ifade eden Başkan Yücelik, Bakan Varank'a 6. Bölge desteklerinin devam etmesinin hayati önem arz ettiğini söyledi. Geçmişte uygulanan 4325 sayılı teşvik kanununun bölgedeki yeni yatırımcılarla birlikte mevcut yatırımcıları da desteklediğini vurgulayan Başkan Yücelik, işletmelere enerji desteğinden, istihdam desteğine kadar birçok desteği birlikte sunan, üretimi ve istihdamı hedefine koyan bu tür teşviklerin bölgedeki yatırımcılara büyük yarar sağladığını söyledi.

Bakan Varank, "Yeni bir kararname hazırlığı var"

Başkan Yücelik'in ardından konuya ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, teşvik sisteminde bir karmaşıklık olduğunu ve bunun son kararnameyle düzeltildiğini belirterek şöyle devam etti; "Cazibe Merkezleri diye bir program kanunla başlatılmıştı. Aynı bölgelerde buna yakın bir teşvik sistemi de 3305 sayılı kanunla yatırımcılara veriliyordu. Biz bu iki farklı mevzuattaki farklı teşvik sistemini aslında sadeleştirmiş olduk. Şu anda Cazibe Merkezleri Destekleme Programı devam ediyor. Bu yılsonuna kadar devam edecek. Yılbaşına kadar bize gelip belgesini alan yatırımcı bu teşviklerden aynı şekilde faydalanabilecek. Zaten mevcutta belgesini almış olanlarda bir sıkıntı yok. Biz bunun uzatılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Elbette bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Bunun 1 yıl daha uzatılmasıyla ilgili bir kararname gündemde Ne demek bu; Cazibe Merkezleri Destekleme Programı yani bu 6. Bölge desteklerinden faydalanma programı 1 yıl daha devam edecek. O süre boyunca gelip bizden belgesini alan yatırımcı önümüzdeki 6. Bölge teşviklerinden faydalanabilecek."

Başkan Yücelik, Bakan Varank'ın konuyla ilgili yeni bir kararname hazırlığı olduğu yönündeki açıklamasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek, 6. Bölge desteklerinin devam etmesinin bölgedeki yatırımcıları sevindireceğini, istihdamın ve üretimin artmasına yol açacağını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Son dakika haber: Başkan Yücelik'ten Bakan Varank'a; 6. Bölge destekleri devam etmeli
Son dakika haber: Başkan Yücelik'ten Bakan Varank'a; 6. Bölge destekleri devam etmeli
Son dakika haber: Başkan Yücelik'ten Bakan Varank'a; 6. Bölge destekleri devam etmeli

Yönetim Kurulu, Lütfü Yücelik, Erzurum, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Başkan Yücelik'ten Bakan Varank'a; '6. Bölge destekleri devam etmeli' - Son Dakika Ekonomi

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