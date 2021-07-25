Son dakika haberi! BAYRAM DÖNÜŞÜ OTOMOBİL DERE KENARINA UÇTU: 1 ÖLÜ, 3'Ü ÇOCUK 7 YARALI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, bayram ziyaretinden dönen 8 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin 20 metre yükseklikten dere kenarına uçtuğu kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yavuz (65) yönetimindeki 06 YH 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metre yükseklikten dere kenarına uçtu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Yavuz ile araçta bulunan Mahmut Güler, Mustafa Yaman, Naime Yavuz ile çocuklar Ömer Çağan Yavuz, Yasin Yavuz ve Reyhan Yavuz yaralandı. Yaralanan 7 kişi, AFAD, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobilde sıkışan Fatma Yavuz'un ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler, Fatma Yavuz'un cesedini otomobilden çıkartmak için bir süre çalışma yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından Fatma Yavuz'un cesedi otomobilden çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından otomobilde bulunan bir telefondan yaralananların yakınlarına haber verdi. Kaza haberini alan ailenin yakınlarının Ankara'dan Zonguldak'a yola çıktığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.