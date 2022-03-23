Son dakika haberleri | Bingöl'de şehit olan özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bingöl'de şehit olan özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

23.03.2022 15:12

Son dakika gündem haberi: Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.

Karakollar Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından Necati Aygün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle camisine getirildi.

Burada şehidin eşi Gülçimen Aygün, kardeşi Burçin Güzel, babası Mehmet Aygün şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Aygün, oğlunun çerçeveli fotoğrafına sarılarak öptü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Kılınan namazın ardından Bakan Soylu ve vatandaşlar, şehidin cenazesini omuzlayarak cenaze aracına bıraktı.

Daha sonra şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene şehidin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl'de Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde dün, mühimmat (anti tank) sevki sırasında yaşanan patlamada yaralanan ve hastaneye kaldırılan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, şehit olmuştu.

Son dakika haberleri | Bingöl'de şehit olan özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri | Bingöl'de şehit olan özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri | Bingöl'de şehit olan özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor BİNGÖL'DE ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE PATLAMA: 2 ŞEHİT BİNGÖL'DE ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE PATLAMA: 2 ŞEHİT

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bingöl'de şehit olan özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Pelin Batu, boşanma haberlerini doğrulayıp, şiddet iddialarını yalanladı
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:28 Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile boşanacağı iddiasını yalanladı!
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:36:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bingöl'de şehit olan özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement