Son dakika haber | BM, Libya'da 15 düzensiz göçmen öldürülmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın batısındaki Sabrata kentinde insan kaçakçıları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu 15 düzensiz göçmenin öldürülmesini kınadı.

Konuya dair UNSMIL'in resmi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaşanan olayın şiddetle kınandığı belirtilerek, "UNSMIL, Libya makamlarını tüm failleri adalete teslim etmek için hızlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma sağlamaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Libya'da bu tür olayların tekrarlanmaması için düzensiz göçmenlere yönelik korumanın sağlanması ve insan ticareti başta olmak üzere insan hakları ihlallerinin engellenmesi gerektiği vurgulandı.

Sabrata'da 7 Ekim'de düzensiz göçmenleri Avrupa'ya geçirmeye çalışan insan kaçakçıları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık faciayla sonuçlanmış, kaçakçılardan bir grup, 15 düzensiz göçmeni vurarak öldürdükten sonra teknelerini de ateşe vermişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kıyıya vuran teknenin yangın nedeniyle harabeye dönüştüğü ve içinin ceset dolu olduğu görülmüştü.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.