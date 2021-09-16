Son dakika haber! Boğularak öldürülen kadının babasından 'idam' yasası çağrısı - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından boğularak öldürülen kadının babası 'idam' yasasının getirilmesini istedi.

Tokat'ın Zile ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Kadriye Alper'in (32) cenazesi, dün akşam saatlerinde Boldacı köyünde defnedildi. Talihsiz kadının öksüz kalan 15 ve 9 yaşındaki iki erkek çocuğu ise annelerinin mezarını ziyaret ederek gözyaşı döktü. Ablalarını kaybeden iki kız kardeş de yaşanan olaya tepki gösterdi. Taziyeleri köydeki evlerinde kabul eden 4 kız çocuğu babası Yunus İnce (61), boşanma aşamasında olan kızının uzaklaştırma kararı aldığını, uzaklaştırma kararının bitmesinden iki gün sonra bu olayın yaşandığını söyledi. Damadı Murat Alper'in kız kardeşinin oğlu olduğunu belirten İnce, kızının şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmak için 2 ay önce dava açtığını kaydetti. Zile'de bir iş yerinde çalışan kızının eşinden ayı yaşadığını belirten İnce, 8 Eylül tarihinde kızından haber almayınca polise giderek kayıp ilanı verdiğini söyledi. Damanın iş yerine giderek kızını tehdit ettiğini ileri süren İnce, "Kızımı tehdit etmiş, şahsi arabası vardı. Evinin, arabasının anahtarını almış. Kazmayı küreği alıp arabaya koymuş. Onu gören komşulara köye tarlaya çalışmaya gittiğini söylemiş. O gece çocuğu öldürüp gömmüş. Ben idam istiyorum. Adalet yerini bulsun bu şahıs idam edilsin. Artık bu kadın cinayetleri Türkiye'de olmasın. Yazıktır günahtır. Bunları tut, cezaevine at yatsın. Yeter artık, Sayın Cumhurbaşkanımdan bu şahsın idam edilmesini istiyorum" dedi. Baba İnce, kızının kocası tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek, "Şiddetli geçimsizlik vardı. Çocuklarına bile ekmek vermiyordu" ifadelerini kullandı.

Acılı baba kızının telefonundan atılan mesajı gösterdi

Yunus İnce, kayıp olarak aranırken 5 gün sonra kızı Kadriye Alper'in telefonundan "Baba beni merak etmeyin, kusura bakmayın sizden habersiz gittim ben şu an doğuya gittim ben iyiyim. Sevdiğim ile beraberim ben beni merak etmeyin" şeklinde mesaj geldiğini gösterdi. Acılı baba gelen mesajla kızının yaşadığını düşünürken, birkaç gün sonra acı haberi aldıklarını kaydetti. Emine İnce (52) ise, "Ciğerim yandı çok üzgünüz. Cumhurbaşkanımdan bu şahsın asılmasını istiyorum" diye konuştu.

Şahıs tutuklandı

Zile ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi Kadriye Alper'i (32) evinde boğarak öldürdükten sonra hafriyat alanına gömen Murat Alper (37), emniyetteki işlemlerinin ardından Zile Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs gece saatlerinde tutuklanarak Zile M Tipi Cezaevine gönderildi.

Kayıp olarak aranan kadının telefonu kocasının evinde çıktı

Kayıp olarak aranan kadının telefonundan yakınlarına 'iyiyim' mesajı gönderilmesi üzerine polis ekipleri araştırma yaptı. Telefon sinyallerinin evden geldiğinin tespit edilmesi sonucu polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Şahıs, eşini boğarak öldürdükten sonra belediyenin hafriyat alanına gömdüğünü itiraf etti. Yaklaşık 4 gündür kayıp olarak aranan kadının cenazesi şahsın yer gösterme yapması sonucu bulundu. 2 çocuk annesi kadının cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi yapıldı. Talihsiz kadının cenazesi akşam saatlerinde Boldacı köyünde toprağa verildi. - TOKAT