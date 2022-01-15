TEM yolunun Bolu- Yeniköy mevkisinde saat 16.30 sıralarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TEM yolunda 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika