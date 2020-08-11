Son dakika haber! Bolu'da, bir evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bolu'da, bir evde çıkan yangın korkuttu

BOLU'da, bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın panik yarattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında 4 katlı apartmanın Veysel Balık'a ait ikinci kattaki dairesinde yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler evi sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar korku içerisinde dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangın söndürülürken, daire hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.