Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|6,00
|5,73
|4,71
|MLP Sağlık
|21,86
|20,94
|4,39
|Vestel
|37,00
|35,48
|4,28
|Tat Gıda
|9,76
|9,38
|4,05
|Şok Marketler Ticaret
|13,21
|12,70
|4,02
|Migros Ticaret
|38,92
|37,44
|3,95
|Yataş
|17,17
|16,54
|3,81
|Tukaş
|8,29
|7,99
|3,75
|Doğan Holding
|3,36
|3,25
|3,38
|Anadolu Efes
|21,80
|21,14
|3,12
|Kervan Gıda
|18,38
|17,87
|2,85
|Eczacıbaşı İlaç
|6,66
|6,50
|2,46
|İndeks Bilgisayar
|33,08
|32,32
|2,35
|Selçuk Ecza Deposu
|10,60
|10,36
|2,32
|Enerjisa Enerji
|12,26
|12,01
|2,08
|Petkim
|6,10
|6,00
|1,67
|Alarko Holding
|10,67
|10,50
|1,62
|Aksa
|16,95
|16,72
|1,38
|Ereğli Demir Çelik
|15,84
|15,63
|1,34
|Gözde Girişim
|7,43
|7,35
|1,09
Kaynak: AA
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