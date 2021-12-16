Son dakika haber! Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansından Büyükelçi Girgin'e ziyaret - Son Dakika

Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı Başkanı Militsa Markoviç, Türkiye ile Bosna Hersek arasında ekonomik iş birliğini geliştirmek için elverişli koşulları yaratmak istedikleri söyledi.

Markoviç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i ziyaret etti.

Görüşmede Türk yatırımcıların desteklenmesi ve yeni yatırımcıların teşvik edilmesi için yapılacak faaliyetler ele alındı. Taraflar, iki ülke arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel bağların yatırımların ve iş birliğinin güçlenmesine etki ettiğini belirtti.

Markoviç, Türkiye'nin Bosna Hersek'te 220 milyon avroluk yatırım hacmi ile yabancı yatırımcılar arasında 11. sırada yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Mart 2021'de Ankara'da memorandum imzalandığı hatırlatan Markoviç, "Amacımız, iki ülke arasındaki yatırımı arttırmak ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için elverişli koşullar yaratmak. Bir diğer amacımız da Türkiye ve Bosna Hersek'teki iş camiası arasında direkt iletişim kurulmasını sağlamak." diye konuştu.

Türk iş adamlarını Bosna Hersek'te yatırım yapmaya daha yoğun şekilde teşvik etmek istediklerini belirten Markoviç, "Buna uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği ile koordine bir şekilde hareket edeceğiz." dedi.