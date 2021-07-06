Son dakika haber! BURDUR'DA KAZA: 2 YARALI - Son Dakika

BURDUR'da hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye karayolunun Akyaka köyü kavşağında dün meydana gelen kazada Mehmet Özdemir (43) yönetimindeki 06 CIV 638 plakalı hafif ticari araç, Muammer Çoban (61) yönetimindeki 15 DA 193 plakalı traktörle çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör 3 parçaya bölündü. Traktörün kopan ön tarafı yaklaşık 100 metre ileri fırladı. Traktör sürücüsünün yara almadığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Özdemir ile oğlu Muhammed Mansur Özdemir (9) yaralandı.

Yaralı baba ve oğlu kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Aynı kavşakta sürekli kaza meydana geldiğini söyleyen Akyaka köyünde oturan Rıza Erinç, "Burası Fethiye karayolu şimdi bir de yaz mevsimi. Salda'ya geçen yol bu. Bu kavşağa mutlaka sinyalizasyon sistemi konulması gerekiyor" dedi.