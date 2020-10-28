Son dakika haber... Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

28.10.2020 20:59
Son dakika haber... Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Son dakika haberi... Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Aziz K. idaresindeki 35 BSZ 24 plakalı otomobil. Bursa'dan Ankara istikametine gittiği sırada Ümitalan rampasında önünde seyir halinde olan Zafer Y. idaresindeki 06 BRR 719 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan 39 yaşındaki Zuhal K. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Aziz K, Mürvet K, Ali Emir K ve Meryem Gökçe K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Zuhal K'nın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardında Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Son dakika haber... Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ümitalan, Ankara, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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Son Dakika

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