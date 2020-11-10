Son dakika haber... Bursa'da kardeşini öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haber... Bursa'da geçen yıl tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da geçen yıl tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tahir Ulutaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimi uygulanmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık, "Yüce adaletinize güveniyorum. Adalete saygım sonsuzdur." ifadelerini kullandı. Sanığı "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, olayın tahrik altında gerçekleştiğini belirterek, cezayı önce 18 yıla, uyguladıkları iyi hal indirimi ile de 15 yıla düşürdü. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Mustafakemalpaşa ilçesi Alpağut Mahallesi'nde 25 Ekim 2019'da Tahir Ulutaş (59) ve kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş (50) bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlamıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahir Ulutaş, kardeşini av tüfeğiyle öldürmüştü. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri şüpheliyi silahla birlikte yakalamıştı.

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