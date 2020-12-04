Son dakika haber... Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
04.12.2020 12:25
Son dakika habere göre BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 135 gram bonzai ele geçirildi, biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 135 gram bonzai ele geçirildi, biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fizik takibin ardından dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda İ.E., A.E., T.E. ve E.D., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, paketlenmiş halde 2 kilo 135 gram bonzai ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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