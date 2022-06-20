Son dakika haber... Büyükçekmece'de kavgada sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Büyükçekmece'de kavgada sandalyeler havada uçuştu

20.06.2022 22:13
Son dakika haber... Büyükçekmece'de kavgada sandalyeler havada uçuştu

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Mimaroba'da bir kafe önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı Büyükçekmece'de Yaz Spor Okulu'na rekor başvuru Büyükçekmece'de Yaz Spor Okulu'na rekor başvuru
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Büyükçekmece'de kavgada sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:09 Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi
21:59 Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı
21:55 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı
21:47 Sakatlanan Bruno Henrique, 1 sene sahalara veda edecek
21:27 Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı
21:17 Kayserispor, anlaşma sağladığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi
21:14 Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 22:19:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Büyükçekmece'de kavgada sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement