Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: "Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım" - Son Dakika
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Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: "Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım"

11.05.2022 13:44

Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: "Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım" Burdur'dan düz kontak ile çalınan ve Konya-Beyşehir yolunda polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, 100 kilometrelik kovalamaca sonucu ters istikamete girmesi sonucu kaza...

Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: "Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım"

KONYA - Burdur'dan düz kontak ile çalınan ve Konya- Beyşehir yolunda polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, 100 kilometrelik kovalamaca sonucu ters istikamete girmesi sonucu kaza yaparak durdu. Gözaltına alınan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü, düz kontaktan haberinin olmadığını ve aracı kendisinin çalmadığını iddia ederek polislerden korktuğu için kaçtığını söyledi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir-Konya karayolu üzerinde uygulama yaptığı sırada 07 BYC 81 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Ekiplerin takibinden çıkan kaçan sürücü bir petrol istasyonuna girdi. Burada yakıt alan ve parasını ödemeden kaçan sürücünün olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, aracın Burdur'dan çalıntı olarak aranan ve Beyşehir'de dur ihtarına uymayan araç olduğunu tespit etti.

Ters yolda kaza yapınca yakalandı

Durumun bildirilmesi üzerine Konya'da polis ekipleri alarma geçti. Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için Beyşehir Caddesi Köyceğiz Kavşağında aracı yakalamak için önlem aldı. Sürücü polis ekiplerini fark etmesi üzerine cadde üzerinde ters istikametten kaçmaya çalıştığı sırada karşı şeritten gelen bir araç ile çarpıştı. Hafif maddi hasarlı kaza sonrası sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Aracı çalmadım"

Gözaltına alınan sürücü Mehmet C., düz kontaktan haberinin olmadığını ve aracı kendisinin çalmadığını, bu şekilde aldığını iddia ederek polislerden korktuğu için kaçtığını söyleyerek kendini savundu. Trafik ekipleri tarafından sürücüye, "Dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak, ters yönde seyretmek ve plakada oynama yapmak" suçlarından toplam 3 bin 500 TL ceza yazılan şüpheli Mehmet C, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: 'Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: "Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım" - Son Dakika
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