Son dakika haberleri... "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bilecik'te ziyarete açılacak - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin görüntülü olarak anlatıldığı ve savaş alanında yer alan objelerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, yarın Bilecik'te ziyarete açılacak.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çocukların daha keyifli ve verimli zaman geçirmesi ve Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklarının vatandaşlarla buluşmasını hedefleyen gezici müze kentte bir gün kalacak.

Salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikte ziyaretçiler müzede, resimler ve fotoğraflar gibi çeşitli görsel materyal ve videoları izlemenin yanı sıra Çanakkale Cephesi'nden kalan çeşitli savaş objelerini de görme fırsatı bulacak.

Mobil müzelye, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Atatürk Parkı'nda konuşlandırılacak mobil müze, salgın kısıtlamaları nedeniyle 13.00-16.00 saatlerinde ziyaret edebilecek.