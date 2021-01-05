Son dakika haberleri... "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bilecik'te ziyarete açılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bilecik'te ziyarete açılacak

05.01.2021 12:00
Son dakika haberleri...

Bir son dakika haberine göre Çanakkale Zaferi'nin görüntülü olarak anlatıldığı ve savaş alanında yer alan objelerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, yarın Bilecik'te ziyarete açılacak.

Çanakkale Zaferi'nin görüntülü olarak anlatıldığı ve savaş alanında yer alan objelerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, yarın Bilecik'te ziyarete açılacak.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çocukların daha keyifli ve verimli zaman geçirmesi ve Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklarının vatandaşlarla buluşmasını hedefleyen gezici müze kentte bir gün kalacak.

Salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikte ziyaretçiler müzede, resimler ve fotoğraflar gibi çeşitli görsel materyal ve videoları izlemenin yanı sıra Çanakkale Cephesi'nden kalan çeşitli savaş objelerini de görme fırsatı bulacak.

Mobil müzelye, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Atatürk Parkı'nda konuşlandırılacak mobil müze, salgın kısıtlamaları nedeniyle 13.00-16.00 saatlerinde ziyaret edebilecek.

Son dakika haberleri... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te ziyarete açılacak

Çanakkale, Bilecik, Savaş, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Bilecik'te ziyarete açılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları
Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi         
12:11
Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
11:42
Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı         
11:11
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü         
11:04
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı         
10:29
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti         
09:29
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 12:27:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bilecik'te ziyarete açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei