Gerçekleştirdiği yatırımlar ve sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ilçe halkının beğenisini kazanan Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yatırımların artarak süreceği müjdesini verdi.

Vatandaşın doğrudan yararlanabileceği yatırımlara önem veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, aralarında hizmet binası, spor parkı, Çankaya Evi ve Engelsiz Yaşam Merkezinin olduğu birçok yatırımın önümüzdeki süreçte halkın hizmetine sunulacağını paylaştı.

Bir çok yeni hizmet

Çankaya Belediyesi Çayyolu bölgesinden sonra Yıldız bölgesine de bir hizmet binası kazandırıyor. İçerisinde Çankaya Evinin yanı sıra ağız ve diş polikliniği ile kütüphanenin de bulunacağı Yıldız Belediye Hizmet Binası çevre mahallelerde oturan vatandaşların Kızılay'a gelmeden işlerini halletmelerine olanak sağlayacak. Pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşların bulundukları bölgede spor yapmalarına olanak sağlayan tesisleri ile dikkat çeken Çankaya Belediyesi, Dikmen bölgesinde Karapınar Spor Parkını da Çankayalılara kazandırdı. İçerisinde futbol, basketbol, fitness alanları ile yürüyüş yolunun bulunduğu spor parkında, çocuklar için de oyun alanı yapıldı. Evlerde bunalan Çankayalılara nefes alma imkanı sunacak Karapınar Spor Parkı Dikmenlilerin yeni yaşam alanı olacak.

Çankaya evlerinin sayısı artarken, engelli bireyler de unutulmuyor

Vatandaşların sosyalleşerek hobi kurslarına katıldığı ve 21'inci yüzyılın Halk Evleri olarak adlandırılan Çankaya Evlerine bir yenisi ekleniyor. Öveçler Vadisinin girişinde inşaatı süren Çankaya Evi ile vatandaşlar vakit geçirebilecekleri yeni bir sosyal alana kavuşacak. Sokullu bölgesinde yapımı süren Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi ise engelli bireylerin sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerini destekleyecek hizmetlere imkan tanıyacak. Engelli bireylerin yanı sıra 65 yaş üzeri vatandaşların yararlanabileceği Bahar Evinin de bulunacağı merkezde, engelli bireyler topluma kazandırılmış olacak. - ANKARA