Son dakika haber! Çarptığı otomobil takla attı, olay yerinden kaçtı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Ankara Çevre Yolu'nda bir aracın çarptığı otomobil başka bir araca çarparak takla attı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çevre Yolu Pursaklar'dan Bağlum varyantlarında meydana geldi. İddialara göre, Çevre Yolu'nda B.M.E. idaresindeki 06 BEA 949 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 CUE 831 plakalı Samet K. idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu Samet K.'nın kullandığı otomobil savrularak aynı istikametteki Ahmet D. idaresindeki HD-TA-6000 yabancı plaka araca çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Sefa K., Cuma K., Samet K.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk ederken, Mehmet Nuri Altunkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif şekilde yaralanan Ahmet D. ve Tuba D., Meyra D., Feyza D., Ceylil D.'ye ise olay yerinde müdahaleleri yapılırken, Sefa K., Cuma K., Samet K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçtı

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda 06 BEA 949 plakalı otomobilin sürücüsü B.M.E'nin kaza sonrası olay yerinden kaçtığını belirledi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA