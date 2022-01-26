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Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında

26.01.2022 15:59
Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik yapılan operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı davada ilk duruşma görüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik yapılan operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı davada ilk duruşma görüldü. 'Çakal' lakaplı tutuklu Fatih Özturan'ın (47) avukatı olmadığı için savunması alınamadı. Tutuksuz sanık oğlu Efe Özturan'ın (19) ise adres değişikliği yaptığı ve duruşmaya katılmadığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021'de motosikletlerle şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdulkadir Doğan ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı polislerden Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Yangöz'ün cenazesi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özturan'ın annesi, eşi ve kız kardeşi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

İLK DURUŞMADA 2 TANIK DİNLENDİOlayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamenin ardından bugün, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Tutuklu sanık Fatih Özturan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise duruşmada yer almazken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Öte yandan, duruşmaya şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar katıldı. Savcının mütalaası okunurken, olayla ilgili 2 tanık dinlendi. Tutuklu sanık Fatih Özturan'ın avukatı olmadığı için savunması alınmadı. Efe Özturan'ın adres değişikliği yaptığı ve bildirmediği söylenirken, Yangöz'ün avukatları Özturan'ın diğer duruşmada yer alması yönünde mahkemeye talepte bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fatih Özturan'ın tutukluluk halinin devamına, Efe Özturan'ın ise adres tespitinin yapılması yönündeki talebinin bir sonraki duruşmaya kadar değerlendirilmesini belirtti. Duruşma 16 Şubat'a ertelendi.'ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK'Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Şahin Yangöz "Herhangi bir gelişme yok. Efe Özturan şu anda serbest. Onun yakalanmasını talep ettik. Efe Özturan tahliyesinde İstanbul'da diye adres vermiş ama bulunamadı. Avukatı tarafından şu anda Bafra'da olduğu söylendi. Diğer tutuklu sanığın tutukluluğu devam ediyor. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır" dedi.

Yangöz ailesinin avukatlarından Kazım Özsoy, "Sadece 2 tanık dinlendi, delil tartışması yapılmadı. Bir sanığın tutukluluğunun devamına, diğer sanığın tutuklanması yönünde taleplerimizi bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar verildi. Duruşma 16 Şubat tarihine ertelendi. Alınan ifadelerindeki adreslerin dışında bir adrese bugün yer değiştirdiğini öğrendik. Tutuksuz sanığın bir sonraki celsede bulunmasını talep ettik. Tutuklu sanık herhangi bir beyanda bulunmadı çünkü avukatı yoktu" diye konuştu.


- Bodrummuğla
Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında
Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında
Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında
Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında
Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında
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Polis Memuru, Bodrum, Silah, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında - Son Dakika
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