Son dakika haber! Çin medyasından "ABD, Soğuk Savaş çöpünü Pasifik'e dökmeye çalışıyor" yorumu - Son Dakika
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Son dakika haber! Çin medyasından "ABD, Soğuk Savaş çöpünü Pasifik'e dökmeye çalışıyor" yorumu

29.03.2022 12:12
Son dakika haber! Çin medyasından "ABD, Soğuk Savaş çöpünü Pasifik'e dökmeye çalışıyor" yorumu

Son dakika habere göre Çin medyası, ABD'nin Filipinler ile ihtilafllı Tayvan Adası ve Güney Çin Denizi çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın, Soğuk Savaş döneminden kalan güvenlik anlayışını canlandırmayı amaçlayan bir hareket olarak yorumladı.

Çin medyası, ABD'nin Filipinler ile ihtilafllı Tayvan Adası ve Güney Çin Denizi çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın, Soğuk Savaş döneminden kalan güvenlik anlayışını canlandırmayı amaçlayan bir hareket olarak yorumladı.

Çin yönetimine yakın çizgideki Global Times gazetesi, yayımladığı baş yazıda, ABD'nin, Ukrayna krizinin gündemde olduğu bir dönemde tatbikata özel vurgu yapmasını, Çin'e karşı tavır şeklinde değerlendirerek eleştirdi.

"Washington Soğuk Savaş'ın çöplüğünü Pasifik Okyanusu'na dökmemeli" başlıklı yazıda, Filipincede "omuz omuza" anlamına taşıyan "Balikatan" adlı tatbikata bu yıl 9 binden fazla askerin katıldığı, bunun tatbikatın tarihindeki en yüksek katılım olduğunu hatırlatılarak ABD'nin bunu bölgedeki gücünü kanıtlamaya yönelik gösteriye dönüştürdüğü görüşü ifade edildi.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Konseyi Hint-Pasifik İlişkileri Koordinatörü Kurt Campbell'in Washington'ın Ukrayna krizine rağmen odağını Hint-Pasifik bölgesinden ayırmayacağını dile getirdiğinin hatırlatıldığı yazıda, Ukrayna'daki durumun ABD için açmaza dönüştüğü ve istemeyerek de olsa enerjisini Avrupa'ya yöneltmeye zorladığı yorumu yapıldı.

Yazıda Washington'ın bu durumda "sözde odağını" koruyabilmek için ihtilaflı meseleleri gündeme getirerek ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek düşük maliyetli tahrik edici eylemlerde bulunabildiği değerlendirmesine yer verildi.

Buna karşın Çin'in tatbikatın yapıldığı aynı günlerde Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü (ASEAN) üyesi Filipinler, Endonezya, Tayland ve Myanmar dışişleri bakanlarını 31 Mart-3 Nisan arasında Çin'de ağırlayacağına dikkati çekilen yazıda, "ASEAN ülkelerine kimin saygı duyduğunu, kimin piyon olarak gördüğünü anlamak zor değil." ifadesi yer aldı.

Asya'da barış ve istikrarın zor kazanıldığı ve dış güçlerce sabote edilemeyeceğinin vurgulandığı yazıda şunlar kaydedildi:

"Washington, Asya'da kendi eskimiş güvenlik anlayışını zorla yayarak Soğuk Savaş çöpünü Pasifik'e dökmeye ve hatta NATO'nun Hint-Pasifik versiyonunu yaratmaya çalışıyor. Bu rüya sonunda Pasifik Okyanusu'nun sert kayalarına çarpıp yok olmaya mahkum."

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Soğuk Savaş, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çin medyasından 'ABD, Soğuk Savaş çöpünü Pasifik'e dökmeye çalışıyor' yorumu - Son Dakika


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