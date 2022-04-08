Son dakika haber | Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, polis ve bekçilerle sahur yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, polis ve bekçilerle sahur yaptı

08.04.2022 11:45
Son dakika haber | Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, polis ve bekçilerle sahur yaptı

Son dakika haberleri: Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, görev başındaki polis ve bekçilerle sahurda bir araya geldi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, görev başındaki polis ve bekçilerle sahurda bir araya geldi.

Keleş ile Demirbaş, sahurda ilçe emniyet müdürlüğüne giderek polis ve bekçilerle bir süre sohbet etti.

Emniyet teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan Keleş, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle sahur yapmaktan ve bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Demirbaş da milletin bekası için çalışan, onurlu görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın 177. yılı ve Polis Haftasını tebrik etti.

Keleş ile Demirbaş'ın sahur programına, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Öte yandan, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

???????

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilerden polislere konser Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilerden polislere konser Diyarbakır'da hırsızlar karakolun dibinde internet kablolarını çaldı Diyarbakır'da hırsızlar karakolun dibinde internet kablolarını çaldı

Baki Demirbaş, Adem Keleş, Çubuk, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, polis ve bekçilerle sahur yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:15 Bu bakkal sadece hayır için çalışıyor: Para geçmiyor, gelen hiç kimse eli boş dönmüyor
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:54:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, polis ve bekçilerle sahur yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement