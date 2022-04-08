Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, görev başındaki polis ve bekçilerle sahurda bir araya geldi.

Keleş ile Demirbaş, sahurda ilçe emniyet müdürlüğüne giderek polis ve bekçilerle bir süre sohbet etti.

Emniyet teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan Keleş, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle sahur yapmaktan ve bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Demirbaş da milletin bekası için çalışan, onurlu görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın 177. yılı ve Polis Haftasını tebrik etti.

Keleş ile Demirbaş'ın sahur programına, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Öte yandan, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

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