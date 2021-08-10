Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Kütahya'da yaşayan İbrahim Selim Karaaslan, baraj puanlarının düşürülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Karaaslan, baraj puanının önceden 180 olduğunu anımsatarak, "Ben sınavdan 176 puan almıştım. Baraj puanının 170'e düşürülmüş olmasına çok sevindim. Bu sayede ben de tercih yapabileceğim. Bunu bize sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Ali Emir Adıgüzel de koronavirüs salgını nedeniyle istediği şekilde ders çalışamadığını, baraj puanlarının düşürülmüş olmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Mustafa Emirhan Doğan da 2021-YKS'ye girdiğini ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü tercih ettiğini belirterek, "Ancak bu yıl salgından dolayı bazı arkadaşlarımız sınava iyi hazırlanamadılar. Baraj puanların düşürülmesi bu arkadaşlarımız için iyi olacaktır. İnşallah herkes dilediği bölüme yerleşebilir." ifadesini kullandı.