Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

14.10.2022 22:50
Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Altun, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bartın haberi | Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı Bartın haberi | Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22) Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22)
Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 02:35:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement