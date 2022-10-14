Patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Altun, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Bartın 'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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