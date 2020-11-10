Son dakika haber... Dere yatağında cesedi bulunan kişi, eşini silahla yaralamaktan aranıyormuş - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çobanlar tarafından dere yatağında bulunan çürümüş erkek cesedinin, 5 ay önce eşi Ayşe Özdemir'in (35) tabancayla vurarak, felçli kalmasına neden olup, ortadan kaybolan ve o günden beri aranan Mustafa Özdemir'e (38) ait olduğu belirlendi.

Kırsal Caberfakılı Mahallesi Anguntuni mevkisi yakınlarında, dün saat 18.00 sıralarında koyunlarını otlatan çobanlar, dere yatağında erkek cesedi olduğunu fark edip, jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından köprünün altındaki çürümüş erkek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada cansız bedenin, 5 ay önce 2 çocuğunun annesi Ayşe Özdemir'in tartışma sırasında tabancayla vurarak, felçli kalmasına neden olduktan sonra kaçan Mustafa Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cesedi, ailesi tarafından da teşhis edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Özdemir'in ölümünün araştırıldığını bildirdi.