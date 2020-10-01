Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında denetim ve kontroller devam ediyor.

Derebucak İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler, ilçe merkezinin yanısıra ilçeye bağlı dış mahallelerde de salgının yayılımının önüne geçilmesi maksadıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, koronavirüsle mücadele kapsamında işyerleri ile tüm yaşam alanlarını kontrol ettti.

İşyeri sahipleri ile vatandaşlara tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulunan ekipler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesinin koronavirüsle mücadelede önemine vurgu yaptı.