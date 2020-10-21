101 yaşında koronavirüsü yendi - Son Dakika

101 yaşında koronavirüsü yendi

21.10.2020 13:48
101 yaşında koronavirüsü yendi, System.String[]

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki Fatma Kara, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki Fatma Kara, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Halsizlik ve öksürük şikayetiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilen Fatma Kara, yapılan testinin pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. 5 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Kara, bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

'MUTLU BİR GÜN YAŞIYORUZ'Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Mutlu, 101 yaşındaki bir hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "7 aydır pandemi sürecinde pek çok vaka gördük. 101 yaşındaki bir hastamızın taburcu olmasını görmek bizi çok mutlu etti. 5 günlük tedavisi sonrasında taburcu ediyoruz. Kontrollere gelecek tabi ki. Yaşlılarda ağır seyrettiğini bildiğimiz hastalık bazı kişilerde yaşantılarından ya da bağışıklık sisteminden iyi sonuçlandığını biliyoruz. Özellikle 60 yaş üstündeki vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor ve korunmaları gerekiyor. Daha önce hastalığını geçirenler aynı şikayetle başvuruyorlar. Henüz bunun neden olduğunu bilim açıklamış değil" dedi.'BU HASTALIK BİR SEFERDE ATLATILDI, BİTTİ DİYE DÜŞÜNMEMEK LAZIM'Hastalığı atlatanların bitti diye düşünmemesi gerektiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uyguma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Hastanemizde ikinci defa enfekte olduğunu gördüğümüz bir hasta var. Bu hastalık bir seferde atlatıldı, bitti diye düşünmemek lazım. Geçirdiğini düşünen insanlar daha dikkat etmek zorunda. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.'ANNEM İYİLEŞTİ VE ÇOK MUTLUYUM'

Annesinin iyileşmesine çok sevinen ve mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Kara ise, "Biz 5 kardeşiz ve önce kardeşime bulaşmış, sonra da anneme bulaştı. Ambulansla hastaneye getirdik. İyileşti annem ve çok mutluyum. Allah'ımıza şükürler olsun. Herkes hastanede çok ilgilendi. Biz yaşadık, maske, temizlik ve mesafeye dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.


101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi

Kocaeli Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Fatma Kara, araştırma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 101 yaşında koronavirüsü yendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı İYİ Parti'de 'FETÖCÜ' tartışması mahkemeye taşındı: İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu "Gençlik aşısı" adı altında cildine işlem yapılan genç kadının hayatı karardı Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi         
13:33
Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi         
13:14
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi         
12:25
Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı         
11:53
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti         
11:24
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
2 kez vurulan, cezaevinden firar eden 2 kez vurulan, cezaevinden firar eden "namlı dolandırıcı" yakayı ele verdi         
10:35
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 14:04:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 101 yaşında koronavirüsü yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei