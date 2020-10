AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde sahte belgelerle tapu dolandırıcılığını yapan şebeke üyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan şebekeye üyeleri, Avusturya'da yaşadığı öğrenilen A.M. adlı şahsın Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'ndeki bulunan villasını almaya çalıştığı bilgisine ulaşan emniyet güçleri harekete geçti. Şüphelilerin tapudaki işlemleri esnasında baskın yapan emniyet güçleri yaptıkları operasyonla şebeke üyeleri A.T, V.Y, R.O, Y.K, S.Ç ve S.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. İkisi kadın toplam 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Didim Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.T, V.Y, R.O, S.Ç ve S.D tutuklanırken Y.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN