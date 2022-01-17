Dışişleri Bakanlığı'ndan, BAE'in başkenti Abu Dabi'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılara kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)